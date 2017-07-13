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Березовець: це дуже небезпечний противник для України

Березовець: це дуже небезпечний противник для України
Як нагадує replyua.net, найгучнішою подією в українському політикумі на сьогодні стало голосування парламенту за скасування депутатського імунітету Михайла Добкіна. Політолог Тарас Березовець прокоментував цей факт на персональній сторінці в соціальній мережі.

Так, політолог нагадує прописну істину: своїх опонентів та противників варто поважати. А про Михайла Добкіна варто пам’ятати, що він був, є і залишатиметься дуже небезпечним противником. Більше того – якщо він отримає хоч найменший шанс повернути владу, він ним обов’язково скористається. Від цього потенційна небезпечність нардепа тільки зросте. Тим не менш, лінія поведінки, якої він зараз дотримується, змушує поважати його.

Березовець зауважує, що Михайло Добкін – зовсім не одного поля ягода з Олександром Онищенком чи Лесем Довгим. Він не стане тікати чи валятись в судовій залі під картатою ковдрою, вдаючи смертельно хворого. І, крім того, штатні «аналітики» повинні нарешті зрозуміти, що розмови про «договорняки» з Опозиційним блоком – це більше ніж чергова маніпуляція популістів. Насправді – це протистояння з хижаком, небезпечним та безжальним, а не політичні ігри, - наголошує політолог.
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