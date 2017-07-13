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Геращенко: їм все можна, бо вони – «нові обличчя», «білі», «чисті», «непорочні»

Геращенко: їм все можна, бо вони – «нові обличчя», «білі», «чисті», «непорочні»
Як інформує replyua.net, народний депутат Ірина Геращенко обурена результативністю роботи Верховної Ради сьогодні, - відповідний допис політикиня розмістила на персональній сторінці в соціальній мережі.

Так, Геращенко нагадує, що порядком денним передбачалось голосування за заняття недоторканості з її колеги Михайла Добкіна на 17:00 – про це всім було відомо і саме на цей час до зали було запрошено Генерального прокурора Юрія Луценка. До цього часу у парламенту мала бути напружена повістка – обговорення і голосування за пенсійну, медичну реформи. Крім того, мали бути обговорені питання, які стосуються кібербезпеки та внесення змін до деяких кодексів.

Але парламентарі не встигли зробити майже нічого – після 10 ранку до сесійної зали принесли мегафон. Окремі нардепи у нього кричали, що голосування за зняття імунітету не відбудеться, заважали обговоренню поправок і самі не могли за них проголосувати. Звісно, їм можна все – вони ж «нові обличчя». Геращенко наголошує, що недоторканість для Добкіна скасовували не дрібні фракції, а найбільші, які дали голоси. Але через їх крики найважливіші реформи так і лишаться не проголосованими, бо нашим депутатам цікавіше мегафон – лемент – балаган.
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