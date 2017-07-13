Бірюков: ця цитата вставить всі точки над «і»

Як інформує replyua.net, сьогодні, тринадцятого липня 2017 року, до Києва прибули найбільш важливі високопосадовці Європейського Союзу – Дональд Туск (очільник Європейської Ради) та Жан-Клод Юнкер (голова Єврокомісії). Деякі заяви єврочиновників на персональній сторінці в Фейсбук прокоментував відомий блогер та волонтер Юрій Бірюков.
Так, Бірюков наводить слова, сказані Дональдом Туском: «Зараз можна із впевненістю констатувати, що ви дійсно окріпли настільки, що жоден зовнішній ворог не зможе вас здолати. У той же час, є небезпека в можливості завдати поразки самим собі. Саме тому основне завдання українців на цьому історичному етапі - за будь-яку ціну вберегти єдність та не допускати внутрішніх конфліктів».
Бірюков зауважує, що єврочиновників турбує не корупція, не відсутність реформ, не липецька фабрика чи панамські офшори, про які в Україні регулярно скиглить кожен перший. Лідери ЄС прямо вказують на те, що зараз у Кремля залишилась єдина можливість нас перемогти – це, використовуючи своїх агентів впливу, «консерви» та пропаганду, «розхитати» ситуацію в нашій державі. Для Брюсселя ця теза цілком очевидна. А для нас самих? – задається питанням блогер.