Добкин: у меня уже готов «тревожный чемоданчик», а сухари вы мне потом принесете



Михаил Добкин, депутат от Оппозиционного блока, заявил о том, что он готов принять любое решение парламента, однако у него заранее был приготовлен «тревожный чемоданчик» со всеми необходимыми вещами. Как



Депутат сообщил, что готов к любому результату голосования по представлению Генпрокуратуры, еще раз подчеркнув, что сам намерен голосовать за снятие с себя неприкосновенности. Когда журналист отметил, что коалиция может проголосовать даже за его арест и поинтересовался, приготовил ли Добкин на этот случай вещи, депутат ответил, что тревожный чемодан был подготовлен заранее.



«Да, у меня в машине лежит тревожный чемоданчик, потому что я уже знаю, что необходимо, чтобы было с собой на первое время. Спортивный костюм, кроссовки... Сухари вы мне принесете», попытался пошутить Добкин.

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Срочно: Блогер: обамовской мягкотелости больше не будет – ракетоносцы США сбросили бомбы на границе Северной Кореи Михаил Добкин, депутат от Оппозиционного блока, заявил о том, что он готов принять любое решение парламента, однако у него заранее был приготовлен «тревожный чемоданчик» со всеми необходимыми вещами. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Укринформ, об этом Добкин заявил сегодня в кулуарах Верховной Рады, отвечая на вопрос журналистов.Депутат сообщил, что готов к любому результату голосования по представлению Генпрокуратуры, еще раз подчеркнув, что сам намерен голосовать за снятие с себя неприкосновенности. Когда журналист отметил, что коалиция может проголосовать даже за его арест и поинтересовался, приготовил ли Добкин на этот случай вещи, депутат ответил, что тревожный чемодан был подготовлен заранее.«Да, у меня в машине лежит тревожный чемоданчик, потому что я уже знаю, что необходимо, чтобы было с собой на первое время. Спортивный костюм, кроссовки... Сухари вы мне принесете», попытался пошутить Добкин.