Експерт розставив точки над «і» щодо законопроекту про реінтеграцію Донбасу

Як інформує replyua.net, однією з найбільш гучних подій останніх днів стало оприлюднення проекту закону про реінтеграцію Донбасу. Цей документ викликав гучні дискусії як у експертному середовищі, так і серед пересічних користувачів мережі. Блогер та політичний оглядач Кирило Сазонов зробив кілька коментарів з цього приводу на персональній сторінці в Фейсбук.
Так, блогер наголошує, що як у засобах масової інформації, так і на майданчиках соціальних мереж продовжується активне обговорення законопроекту, присвяченому реінтеграції Донбасу. Практично на кожній сторінці в мережі можна зустріти якісь оцінки чи рефлексії. Тим не менш, блогер закликає користувачів мережі не поспішати з висновками, адже те, що ми побачили, не можна назвати законопроектом у прямому розуміння цього слова. Більше того, навіть «сирим» його назвати не можна.
За словами Сазонова, оприлюднене – лише перші «мазки», в яких було зроблено спробу втілити два основних побажання. По-перше, це вимога Турчинова назвати територію окупованою, а саму Російську Федерацію – державою-агресором і окупантом. По-друге, це бажання Порошенка закріпити Мінські угоди на рівні закону. Проект точно зазнає змін – у нього будуть додаватись не лише редакційні правки, а й враховуватись побажання наших західних партнерів. Тож не варто нервуватись – давайте почекаємо на повноцінний варіант, - наголошує блогер.