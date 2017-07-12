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Політолог розповіла на що витрачає гроші Кабмін

Політолог розповіла на що витрачає гроші Кабмін
Зростання бюджетів як на державному, так і на регіональному рівнях призвело до створення розширених програм фінансування. Про те, на що виділяє кошти Кабінет міністрів, розповіла політолог Олеся Яхно-Белковська, - відповідний допис експерт розмістила на персональній сторінці в соціальній мережі.

Так, сьогодні, дванадцятого липня 2017 року, відбулось чергове засідання Кабміну, на якому розглядалися питання фінансування окремих проектів. Зокрема, з Фонду регіонального розвитку, обсяг якого складає у цьому році три з половиною мільярди гривень, було виділено два мільярди шістсот мільйонів гривень для реалізації більше ніж семи сотень різноманітних регіональних проектів. У першу чергу, вони стосуються сфери освіти, медицини, житлово-комунального господарства та транспортної інфраструктури.

Крім того, ще триста мільйонів гривень було направлено на урядову програму, спрямовану на підвищення енергоефективності домогосподарств (так звані «теплі кредити»). Цими коштами зможуть скористатись шістдесят шість тисяч сімей, утепливши приміщення, встановивши нові газові котли та зменшивши таким чином витрати на опалення. За час дії програми нею вже скористались двісті вісімдесят тисяч сімей, - повідомляє політолог.
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