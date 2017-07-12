Айдер Муждабаєв: це просто сором для президента

Як інформує replyua.net, журналіст Айдер Муждабаєв безпосередньо ознайомився з тим, як працює представництво президента у Автономній республіці Крим, - відповідний допис розміщено на сторінці оглядача в соціальній мережі.
Так, блогер повідомляє, що сьогодні, дванадцятого липня 2017 року, він мав мандрівку до Херсону, де взяв участь у пікетуванні одного державного органу – Представництва президента в АРК. Тим не менш, до приїзду в Херсон журналіст навіть не уявляв наскільки поганий стан справ у цій організації. За його словами, особа, призначена три роки тому «на Крим» - не просто поганий чиновник. Підібрати влучні і у той же час цензурні слова на адресу цього службовця – неможливо.
Загалом, такі чиновники як Наталія Попович не тільки мають бути негайно звільнені зі служби, а й покарані. При чому, не потрібно навіть проводити якісь службові перевірки – можна відразу послуговуватись кримінальним кодексом. Ця чиновниця вкриває ганьбою не тільки особисто президента, якого буцімто «представляє», а й всю державу в цілому. Поки такі персони мають хоч якийсь стосунок до державної влади, будь-які звинувачення у байдужості до біженців з Криму та простій імітації діяльності будуть обґрунтованими. Тому Муждабаєв рекомендує звільнити чиновницю негайно, а відділу кадрів АП – бути більш уважним при доборі персоналу.