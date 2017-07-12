Регламентний комітет виніс своє рішення по Добкіну

У середу, 12 липня, відбулося засідання комітету з питань регламенту Верховної Ради України, на якому розглядалося подання Генпрокуратури на народного депутата Михайла Добкіна, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Профільний комітет вирішив, що подання є достатньо обґрунтованим щодо притягнення до відповідальності політика, однак аргументи щодо затримання та арешту Добкіна у регламентному комітеті вважають недостатніми. Зауважимо, що політика підозрюють у співучасті у змові з групою осіб, які використовуючи власне службове становище за шахрайською схемою змогли заволодіти 78 гектарами земельних ділянок у Харкові, загальна вартість яких перевищує 226 мільйонів гривень.
Варто відмітити, що сам Михайло Добкін відкидає звинувачення на свою адресу і натомість закидає співробітникам Генеральної прокуратури України звинувачення у підтасовці фактів. Також він заявив, що нібито, 47,5 гектарів зі 78, заволодіння якими і звинувачує Генеральна прокуратура України, нібито було згодом повернуто назад в комунальну власність.