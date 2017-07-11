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Блогер: депутати показали рекорд сміливості та принциповості

Блогер: депутати показали рекорд сміливості та принциповості
Як інформує replyua.net, соціальні мережі бурхливо обговорюють результати засідання Верховної Ради, адже саме сьогодні вирішувалось питання про скасування депутатської недоторканості для цілої низки депутатів. Кілька слів з цього приводу сказав і блогер Карл Волох – свій допис він розмістив на персональній сторінці в Фейсбук.

Так, блогер нагадує,що на телевізійних ефірах він принаймні двічі озвучував прогноз: хто саме з народних обранців поплатиться своїм імунітетом цього разу. Отже, йшлось про те, що Андрій Лозовий та Євгеній Дейдей убережуть свою недоторканість, справа Олеся Довгого була під питанням, а от Борислав Розенблат, Максим Поляков та Михайло Добкін будуть позбавлені депутатського імунітету. Загалом, прогноз вийшов доволі таки точним. Щоправда, блогер зауважує, що сподівався на те, що парламент «дасть добро» і на більш жорсткі клопотання правоохоронців з приводу так званої «святої трійці». Але навіть той результат, який спромоглись показати вітчизняні законодавці – уже є рекордом сміливості та принциповості.

Нагадаємо, сьогодні, одинадцятого липня 2017 року, Верховна Рада розглядала питання щодо позбавлення імунітету від кримінального переслідування низки народних обранців. Щодо деяких з них було прийнято рішення про скасування депутатської недоторканості, однак не дано дозволу на затримання.
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