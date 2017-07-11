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Мирослав Олешко дав гідну відповідь коханці Лещенка

Мирослав Олешко дав гідну відповідь коханці Лещенка
Як інформує replyua.net, блогер Олександр Олешко на персональній сторінці в Фейсбук дав гідну відповідь співмешканці народного депутата Сергія Лещенка Анастасії Топольській.

Так, Олешко зауважує, що Топольська у своєму Фейсбук поділилась враженнями від відвідання візового центру. Там вона зустріла першу леді Марину Порошенко і почала публічно ставити питання: як живеться дружині президента. Крім того, вона порівняла Марину Порошенко з героїнею серіалу «Чорне дзеркало», чоловік якої вступив у статевий контакт зі свинею. Олешко нагадує, що сама Топольська лише нещодавно дізналась, що в Україні триває війна з Росією, а її рідні – переконані сепаратисти.

Більше того, певні серії згаданого «Чорного дзеркала» скоріше ілюструють коханця Топольської – Сергія Лещенка, який бреше, не червоніючи, всій державі, вдає з себе чесного депутата із зарплатнею в півсотні тисяч гривень, але при цьому може собі дозволити квартиру за мільйон і працює на російського олігарха. Але якщо вже Топольській подобається порівнювати Порошенка з героєм серіалу, то вона має знати, що там прем’єр-міністр вступив у статеві зносини зі свинею для того, щоб врятувати заручника. Відповідно, цей акт самовідданості сильно підняв його рейтинг. Тож особі, у якої сім’я – сепаратисти, а співмешканець – колабораціоніст, варто закрити рота і не заздрити чужому щастю, - наголошує блогер.
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