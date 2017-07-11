Експерт: цей день ввійде в історію, але ми це зрозуміємо пізніше

Як повідомляє replyua.net, експерт-політолог Віктор Уколов розмірковує з приводу того, свідками чого саме ми стали сьогодні, - відповідний допис було розміщено на його власній сторінці в соціальній мережі.
Так, Уколов наголошує, що у нього сформувалась низка вражень з приводу сьогоднішнього засідання у Верховній Раді, під час якого розглядались питання скасування депутатського імунітету п’яти депутатів. По-перше, склалось враження, що Національне антикорупційне бюро, Спеціалізована антикорупційна прокуратура та очільник Генеральної прокуратури вперше за тривалий час захищали інтереси народу, а не владу.
По-друге, народні обранці ніяк не можуть усвідомити, що, незважаючи на те, що вони сьогодні буквально зубами «вигризли» у Луценка недоторканість кількох своїх колег, у цілому парламент як інституція дуже сильно програв. Більше того – у новітній історії України ще не траплялось такого, щоб належність до партії влади не давала індульгенції. Цей день однозначно стане новою віхою в історії – нехай, зараз ми цього не розуміємо. Вперше керівництво держави демонструє політичну волю боротись з корупцією. Можливо, це надто оптимістичний підхід, але корупціонерам тепер варто озиратись, - наголошує експерт.