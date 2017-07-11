Засідання ВР завершилось: відомі результати голосування щодо позбавлення недоторканності нардепів

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій повідомив про завершення вечірнього засідання парламенту, на якому розглядалися питання щодо зняття недоторканності з чинних народних обранців та можливості подальшого притягнення їх до відповідальності. Про результати роботи нардепів розповідає інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Загалом більшість запланованих у порядку денному питань цього дня не були розглянуті, однак парламент продовжить свою роботу наступного дня, в середу. 12 липня. Сьогодні відбулося голосування з приводу позбавлення недоторканності 5 нардепів, подання на яких раніше було надіслано ГПУ. Зокрема, в результаті цього депутатського імунітету позбавили лише Олеся Довгого, нардепів Борислава Розенблата та Максима Полякова, які фігурують у так званій бурштиновій справі, позбавили недоторканності, але без можливості затримати та заарештувати їх. Подання Генпрокуратури щодо Євгена Дейдея та Андрія Лозового у Верховній Раді не підтримали.
Зауважимо, що парламентарі мають ще винести своє рішення щодо питання позбавлення недоторканності народного депутата Михайла Добкіна.