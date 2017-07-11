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Журналіст: раніше був козел відпущення, а зараз – Розенблат відпущення

Журналіст: раніше був козел відпущення, а зараз – Розенблат відпущення
Як інформує replyua.net, не для всіх депутатів сьогоднішній день став днем «кругової поруки», коли серед їх колег не знайшлося голосів для скасування недоторканості. Деяким пощастило значно менше – про одного з них, зокрема, розповідає журналіст Марина Данилюк-Ярмолаєва, - відповідний допис розміщено на її сторінці у соціальній мережі.

Так, за словами Данилюк-Ярмолаєвої, якщо раніше говорили про козла відпущення, то сучасна історія пропонує інший варіант – Розенблат відпущення. За скасування його депутатського імунітету відділи голоси двісті дев’яносто шість нардепів – практично конституційна більшість. Сам Розенблат справляє враження людини, що переймається ситуацією: схуд, заріс, гриз нігті.

Як наголошує журналіст, решта четверо депутатів мають шикарні шанси на те, що їх адвокати відіб’ють звинувачення правоохоронців у суді. Але проти Розенблата – аматорське «кримінальне чтиво», проявлена ним неприкрита жадоба грошей та розповіді про «дебільну країну». До речі, електорат має знати, що на Ютуб можна знайти чимало відео, на яких опальний нардеп влаштовує конкурси української мови у вишиванці, возить дітей-сиріт до Києва, дарує квіти на 8 березня і передає медикаменти до лікарень. Власне, темна сторона цього народного обранця виявилась препоганою, - резюмує журналіст.
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