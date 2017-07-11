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Блогер: і все-таки це історичний день

Блогер: і все-таки це історичний день
Як інформує replyua.net, не всі блогери та оглядачі незадоволені результатами сьогоднішнього розгляду у Верховній Раді питань скасування депутатської недоторканості. Зокрема, політичний оглядач Олексій Заводюк зазначає, що цей день без сумніву можна назвати історичним, - відповідний допис розміщено на його сторінці в соціальній мережі.

Так, блогер нагадує, що ще жодного разу в новітній історії України не було такого, щоб депутатські імунітети скасовувались «пачкою». Нехай і невдало – але перший млинець, як відомо, завжди комом. Тому не варто опускати руки – це має нас бадьорити, якщо ми йдемо у правильному напрямку. А цей напрямок – точно правильний. Крига скресла, і процес пішов. Цей процес уже не зупинити, - наполягає блогер.

Як наголошує Заводюк, нахабних котів, які звикли до безкарності, нарешті починають «щемити». І їх істеричні заяви вже нікого не переконають – очевидно, що їх час вийшов. Нарешті настав той час, коли красти у нашій державі стало небезпечно. Блогер переконує, що питання про те, чи відбудуться «посадки» - не стоїть. Єдине питання – коли це відбудеться. Варто лише трохи почекати – процес очищення України від корупційного спрута почався, - наголошує Заводюк.
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