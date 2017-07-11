Голосування у ВРУ: Полякова позбавили недоторканності, але без права затримання та арешту

У вівторок, 11 липня, в залі Верховної Ради України відбулося голосування за рішення позбавити депутатської недоторканності нардепів, подання на яких раніше направив до парламент генеральний прокурор Юрій Луценко, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Народного депутата від Народного фронту Максима Полякова позбавили депутатського імунітету, однак парламентарі не дали згоду його на затримання та арешт. Зауважимо, що Поляков фігурує у так званій бурштиновій справі з Бориславом Розенблатом. Їх підозрюють у любіюванні інтересів третіх сторін, які зацікавлені у видобутку бурштину, за що обидва парламентарі отримали грошову винагороду. Зокрема, відомо, що вони вносили до парламенту відповідні законопроекти, які пов'язані з видобутком бурштину. Однак, що Поляков, що Розенблат відкидають будь-які звинувачення.
Нагадаємо, цього ж дня у Верховній Раді розглянули питання щодо зняття недоторканності з ще кількох нардепів, зокрема, депутатського імунітету позбавили нардепа Олеся Довгого, але під час аналогічного голосування щодо Андрія Лозового та Євгена Дейдея забракло голосів.