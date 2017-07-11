Соцмережі про голосування депутатів за зняття недоторканості: сором і пекло

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

За інформацією replyua.net, політичні оглядачі та блогери обговорюють у соціальних мережах сьогоднішнє голосування за зняття депутатської недоторканості з низки народних обранців.Зокрема, політолог Олеся Яхно-Белковська наголошує, що Дейдей і Лозовий вже не стануть платити податки. Оглядач нагадує, що скасування недоторканості не означає винуватості певної особи – це може констатувати виключно суд. Тим не менш, у випадку з Євгеном Дейдеєм та Андрієм Лозовим до суду справа могла і не дійти - яскравий приклад тому показав колега народних обранців Олександр Бобов. Нагадаємо, свого часу він компенсував кошти, які були визначені як недоплачені податки, до державного бюджету. Тим не менш, ця історія навряд чи повториться – народні обранці не дали згоди на скасування депутатської недоторканості своїх одіозних колег.Більші різко висловилась блогер Катерина Золотарьова. Так, вона наголошує, що навіть на бандита Дейдея не вистачило голосів. Єдиний, з кого дозволили зняти імунітет депутати – Олесь Довгий. Але в нього окрема історія – він сам просив це зробити, адже впевнений у тому, що «вирішить» все на наступних етапах. Загалом – це сором і пекло. Стріляти цю Раду потрібно, - підсумовує блогер.