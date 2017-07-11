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Нардепи відмовили у знятті недоторканності з Лозового

Нардепи відмовили у знятті недоторканності з Лозового
У вівторок, 11 липня, у Верховній Раді відбулося голосування з приводу зняття депутатської недоторканності з представника Радикальної партії Андрій Лозового. Однак необхідної кількості голосів для позбавлення депутатського імунітету не набралося, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

За підтримку подання генпрокурора Луценка щодо Лозового проголосували лише 177 парламентарів з 267 зареєстрованих у залі засідання. Взагалі не голосували під час розгляду цього питання Радикальна партія, Опозиційний блок, Воля народу та Відродження.

Зауважимо, що нардепу Лозовому приписують несплату податків та незаконне збагачування. Зокрема, генпрокурор Луценко повідомляв, що співробітники САП та Державної фіскальної служби провели перевірку, результати якої показали, що Лозовий у власній декларації не надав інформацію про майно, загальна вартість якого перевищує суму 8,5 мільйонів гривень. У ДФС оцінили ці дані та заявили, що Лозовий мав спалити до держбюджету понад 1,7 мільйонів гривень податків та майже 130 тисяч гривень військового збору. Водночас представники регламентного комітету Верховної Ради, які розглядали це питання на засіданні минулого тижня, заявили, що подання Генпрокуратури на Лозового є недостатньо обґрунтованим.
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