Ляшко вимагає від САП почати розслідування проти генпрокурора Луценка

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко звернувся до очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького з вимогою розпочати справу проти нинішнього керівник Генпрокуратури Юрія Луценка, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Таку заяву радикалівець зробив на засідання Верховної Ради. Він вважає, що для того, щоб призначити на посаду саме Юрія Луценка з наказом президента Петра Порошенка було внесено зміни до українського законодавства. На думку лідера Радикальної партії, в цій ситуації «є всі ознаки змови між Порошенком та його кумом Луценком». Ляшко зазначив, що це робилось, аби захопити, узурпувати та монополізувати владу. За словами нардепа, наразі це виявляється в незаконному тиску на парламент, прийнятті рішень, які порушують закон та зловживанні, в тому числі, і з метою особистого збагачення.
Варто відмітити, що цього ж дня у Верховній Раді розглядають подання генерального прокурора Юрія Луценка, в якій він просить зняти недоторканність з шести парламентарів. Серед них і поплічник Олега Ляшка Андрій Лозовий. Його підозрюють у несплаті податків та незаконному збагаченні.