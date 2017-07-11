валюта
СпецтемаЖурналистка: если бы еще семь лет назад Ляшко сказал, то, что он сообщил сегодня, то его карьера как политика на этом бы закончилась

Блогер: це не питання стабільності, це питання виживання

Блогер: це не питання стабільності, це питання виживання
Як інформує replyua.net, блогер Мирослав Гай на власній сторінці в соціальній мережі розмірковує про перспективи поточного складу Верховної Ради України.

Так, блогер наголошує, що рішення про розпуск поточного складу парламенту не просто назріло – воно давно перезріло. І справа навіть не в тому, що народні обранці не здатні проголосувати за скасування недоторканості відвертих бандитів. Справа не в круговій поруці, яку вони демонструють кожен день. Справ в тому, що поточний склад Ради не відповідає тим глобальним викликам, які нині постали перед нашою державою.

Можливо, серед брехунів та злодіїв чудом знайдеться десяток адекватних і чесних людей. Але цього явно замало. У разі якої-небудь надзвичайної ситуації чи повномасштабного вторгнення РФ Рада неспроможна зреагувати чи навіть зібратись. У цьому складі забагато нардепів із іноземними паспортами і прихильників Путіна. Ми потребуємо нового складу Ради – що швидше - то краще. Це вже не питання стабільності, комфорту, революції чи еволюції. Це питання виживання держави. Ймовірно, депутати зрозуміють про що йдеться і не погодяться з такою позицією. Але, на щастя, обираємо ми, а не вони, - наголошує блогер.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Военный пояснил, кого заберут на фронт в случае полномасштабной войны в Украине

Срочно: Блогер: обамовской мягкотелости больше не будет – ракетоносцы США сбросили бомбы на границе Северной Кореи
Важное за сутки
11 июл 2017
11996

Военный пояснил, кого заберут на фронт в случае полномасштабной войны в Украине

Командир одной из воинских частей ВСУ заявил о том, что в случае полномасштабной войны в Украине первыми на фронт призовут тех военных, которые уже воевали на Донбассе, причем это коснется бойцов из

10 июл 2017
7106

Блогер: россияне у Siemens купили нереально дорогой металлолом, а не турбины

Большие знатоки турбинного оборудования, которые доказывали, что среди россиян специалистов по турбинах Siemens пруд пруди – и они их сейчас одной левой соберут теперь молча скучают. Об этом в своем

10 июл 2017
5101

«Сверхдержава» оказалась банальным воришкой с выпирающим из кармана шилом, – эксперт

Стало известно, что немецкий бренд Siemens засудит россиян за вывоз турбин в нарушение санкций в Крым. Исходя из этого, можно сказать, что советские заводские традиции для Кремля неискоренимы. Ничто

10 июл 2017
4716

И все-таки импортозамещение: Песков прокомментировал скандал с турбинами в Крыму

Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, заявил о том, что на крымских электростанциях специалисты устанавливают только те турбины, которые были произведены в России. Как сообщает

Последние новости

Ляшко вимагає від САП почати розслідування проти генпрокурора Луценка

В Україні почне роботу новий оператор мобільного зв’язку

Чергова істерика Кремля: В МЗС РФ прирівняли запровадження реєстру і електронної реєстрації з «новою Берлінською стіною»

Блогер: це не питання стабільності, це питання виживання

Оприлюднені деталі зустрічі Порошенка з послами НАТО

В СБУ пояснили, в чому саме підозрюють Аєєєва

Через протест учасників АТО перекрито трасу Київ-Чоп

Дейдей – ні, Довгий – так: у ВР проголосували за зняття недоторканності з нардепів

У Верховній Раді зареєстровано законопроект щодо організації виступів російських артистів в Україні

Березовець: Путін запізнився з повісткою Холодної війни – Білий дім став на її рейки кількома місяцями раніше

Київ розпочне нові переговори з Ryanair

У Siemens заявили, що постачання турбін до Криму здійснювалося без волі компанії

Бойовики ІДІЛ підтвердили смерть свого лідера Аль-Багдаді

Очередной «сюрприз» Кремля не стал себя долго ждать – западные кредиторы и инвесторы уже сторонятся России

Щоб вижити: Мешканці Донбасу почали обмінювати речі на їжу

Проблеми пляжного сезону в Києві: мешканці столиці скаржаться на зелене болото замість води

Нардеп Кононенко переконаний, що Ryanair ще повернеться в Україну

Эксперт рассказал, кто спрятался ниже травы, понимая свою ответственность за уход из Украины Ryanair

У Києві побудують нову станцію метро

ЄС офіційно підписав Угоду про асоціацію з Україною

 Новости за день