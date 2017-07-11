Блогер: це не питання стабільності, це питання виживання

Як інформує replyua.net, блогер Мирослав Гай на власній сторінці в соціальній мережі розмірковує про перспективи поточного складу Верховної Ради України.
Так, блогер наголошує, що рішення про розпуск поточного складу парламенту не просто назріло – воно давно перезріло. І справа навіть не в тому, що народні обранці не здатні проголосувати за скасування недоторканості відвертих бандитів. Справа не в круговій поруці, яку вони демонструють кожен день. Справ в тому, що поточний склад Ради не відповідає тим глобальним викликам, які нині постали перед нашою державою.
Можливо, серед брехунів та злодіїв чудом знайдеться десяток адекватних і чесних людей. Але цього явно замало. У разі якої-небудь надзвичайної ситуації чи повномасштабного вторгнення РФ Рада неспроможна зреагувати чи навіть зібратись. У цьому складі забагато нардепів із іноземними паспортами і прихильників Путіна. Ми потребуємо нового складу Ради – що швидше - то краще. Це вже не питання стабільності, комфорту, революції чи еволюції. Це питання виживання держави. Ймовірно, депутати зрозуміють про що йдеться і не погодяться з такою позицією. Але, на щастя, обираємо ми, а не вони, - наголошує блогер.