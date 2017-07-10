Блогер: останні два дні минули під знаком найбільших покупців української «русофобії»

За інформацією replyua.net, блогер під ніком Helgi Sharp проаналізував останні події на міжнародній арені та в Україні. Відповідний допис оглядач розмістив на персональній сторінці в соціальній мережі.
Так, блогер наголошує, що останні дві доби ознаменувались прибуттям до Києва представників найбільших покупців «русофобії» - Сполучених Штатів, Організації об’єднаних націй та Північноатлантичного альянсу. Зокрема, Тиллерсон наголосив, що Вашингтон не відступить від своїх зобов’язань перед Україною і бонусом пообіцяв не допустити будівництва газопроводу «Північний потік-2». Генсек ООН Антоніу Гуттереш взяв до уваги прохання з боку України позбавити Російську Федерацію права вето у Радбезі – за його словами, у разі реформи організації це питання буде враховане. Крім того Гуттереш вибачився, що Україна отримує від ООН недостатньо допомоги для біженців. Столтенберг запевнив Київ у підтримці та почав переговори про ПДЧ України в НАТО.
За словами блогера, насиченість зовнішньополітичної повістки не може не радувати. Більше того, йдеться про конкретні справи, які втілюються у рішення, необхідні для України та імідж і авторитет нашої держави закордоном. Як ми цим скористаємось, залежить лише від нас самих, але саме зараз закріплюються такі важливі напрямки підтримки Заходу як «санкції», «інвестиції» та «реформи».