Казанський: я пропустив той момент, коли Коломойський перетворився на священну корову

Як інформує replyua.net, офіційна відмова лоукост-перевізника Rayanair заходити на український ринок стала основною новиною сьогоднішнього вечора. Кілька коментарів з цього приводу зробив і журналіст Денис Казанський – відповідний допис розміщено на його сторінці в Фейсбук.
Так, за словами Казанського, весь процес виглядає як дуже дивна «деолігархізація». Як виявилось, очільник аеропорту, що перебуває у державній власності, так завзято захищає інтереси бізнесу Ігоря Коломойського (йдеться про авіакомпанію «Міжнародні авіалінії України», яка по суті є монополістом в Україні – ред.), що піде навіть на те, щоб викинути з держави іноземного інвестора зі світовим ім’ям, попутно осоромивши Україну на всю планету.
Як наголошує Казанський, він пропустив момент чарівної метаморфози Коломойського – коли це останній встиг із олігарха зі зловісною репутацією, який конфліктує з президентом, перетворитись на «священну корову», фінансові інтереси якого стоять вище престижу самої держави. Нагадаємо, сьогодні, десятого липня 2017 року, авіаперевізник Rayanair офіційно відмовився від роботи в Україні, мотивувавши це тим, що не зміг досягти домовленості з керівництвом аеропорту «Бориспіль».