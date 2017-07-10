У САП готують 40 кримінальних справ проти народних депутатів

Співробітники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури займаються підготовкою 40 кримінальних справ проти народних депутатів. Таку інформацію оприлюднив виконуючий обов'язки голови комітету Верховної Ради з питань регламенту Павло Пинзеник, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Нардеп повідомив журналістам, що він мав інформацію про 50 готових до передачі правоохоронцям справ, над якими працювали у САП. Згодом він поцікавився у керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького, чи відповідає ця інформація дійсності, на що той відповів, що мова йде не про 50, а 40 кримінальних справ. Слід зауважити, що днем раніше, в інтерв'ю одному із українських телеканалів Холодницький повідомив, що вже нині у нього на столі лежить подання на ще одного представника чинного парламенту. Про кого саме йде мова голова САП не зазначив.
Нагадаємо, раніше генпрокурор Юрій Луценко надіслав до Верховної Ради подання на 6 народних депутатів з проханням розглянути питання щодо зняття з них недоторканності та подальшого розслідування кримінальних справ з можливим арештом політиків.