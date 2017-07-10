Блогер розповів, чому часті візити західних лідерів до України не дивують

За інформацією replyua.net, політичний оглядач Олексій Заводюк розмірковує з приводу дипломатичної культури російського президента Володимира Путіна. Відповідний допис блогер розмістив на персональній сторінці в соціальній мережі.
Так, блогер згадує «високий інтелектуальний рівень» тролів, найнятих Російською Федерацією для війни у соціальних мережах. Спілкуватись з ними практично неможливо, вони миттєво з’являються у будь-якій дискусії і доводять її до абсурду. За словами Заводюка, якщо Путін так само спілкується на дипломатичній арені, як його тролі – в інтернеті (а звідки там взятись іншій манері спілкування?), то часті візити західних лідерів до Києва зовсім не дивують.
Якщо в українському сегменті соціальних мереж вже давно панує бажання приспати всіх «трударів Ольгіно» надійно і довічно, то чому у західних лідерів російський президент має викликати якесь інше бажання? От і прилітають до Києва, аби скоординувати позиції, - наголошує блогер. Нагадаємо, за останні дві доби Україну з офіційним візитом відвідали генсек ООН Антоніу Гуттереш, генсек Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг та очільник зовнішньополітичного відомства Сполучених Штатів Рекс Тіллерсон.