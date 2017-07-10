Павло Правий до Тимошенко: американського Держсекретаря теж «злочинна влада» підкупила?

Як інформує replyua.net, український блогер та історик Павло Правий розмірковує з приводу того, наскільки успішні насправді українські реформи та чи все так погано, як звикли розповідати «професійні опозиціонери». Відповідний допис оглядач розмістив на власній сторінці в соціальній мережі.
Так, блогер зауважує, що ніяк не може зрозуміти одну річ і закликає шановних «борцунів» йому її пояснити. Можливо, до пояснення зможе залучитись пані Юлія Тимошенко чи пан Михеїл Саакашвілі, чи більш дрібні представники біологічного виду «борцун карликовий звичайний», яких чимало розплодилось на українській землі.
Отже, проблема в такому: Державний секретар Сполучених Штатів Америки Рекс Тіллесон ясно, гучно і чітко заявив: «Ми (тобто США) задоволені успіхами, які Україна робить у реформах». Як так може бути? Можливо, його теж підкупила українська «злочинна влада»? Якщо ж шановні «опозиціонери» й далі вважають реформи «геноцидом українського народу», то чому вони прямо і відверто не висловили своє обурення американській адміністрації з вимогою забиратись геть? - цікавиться блогер. Нагадаємо, Рекс Тіллерсон перебував з офіційним візитом у Києві вчора, дев’ятого липня 2017 року.