Генсек НАТО процитував українського поета (відео)

За інформацією replyua.net, генсек Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг спромігся здивувати не тільки народних депутатів, а й пересічних громадян України своїм сьогоднішнім виступом.
Так, сьогодні, десятого липня 2017 року, з офіційним візитом в Україну прибув генсек НАТО Йенс Столтенберг. Міжнародний чиновник у тому числі виступив перед українським парламентом, засвідчивши курс НАТО на зближення з нашою державою. Також Столтенберг викликав подив та захоплення народних обранців, процитувавши слова, написані свого часу Тарасом Шевченком: «Не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і вогні її, украденою, збудять, ох, не однаково мені». За словами генереального секретаря НАТО, Альянсу теж не все-одно.Саме тому ще з моменту нового здобуття незалежності нашою державою Північноатлантичний альянс стоїть поруч і готовий надати підтримку.
Крім того, Столтенберг відзначив, що поки що є першим генсеком Альянсу, який має виступ перед Верховною Радою. З його словами, він чудово розуміє важливість парламенту для зміцнення демократії. Нагадаємо, у ході офіційного візиту Столтенберга було оголошено про розробку ПДЧ – плану дій для членства України в Альянсі. Його завершення планується до 2020 року.