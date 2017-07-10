Бірюков: після візиту генсека НАТО та засідання РНБО мозаїка нарешті склалась

За інформацією replyua.net, відомий український блогер та волонтер Юрій Бірюков навів деякі власні міркування з приводу тенденцій розвитку української держави на найближчі кілька років. Відповідний допис експерт розмістив на персональній сторінці в соціальній мережі.
Так, блогер іронізує, що за останні дві доби цивілізований світ ще раз продемонстрував як сильно він стомися від України. Ця втома наскільки сильна, що її прилетіли особисто висловити очільник зовнішньополітичного відомства США Рекс Тиллерсон, генсек ООН Антоніу Гетерреш та генсек НАТО Йенс Столтенберг. Список гостей на найближчий місяць теж монументальний, але не це найголовніше, - наголошує блогер.
Визначальним маркером результатів переговорів стало засідання РНБО та тези, озвучені за його результатами. Відтак, мозаїка складається: по-перше, візит Столтенберга; по-друге – підготовка Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ); по-третє, рішення засідання РНБО щодо виділення коштів на побудову нового заводу, який би виготовляв боєприпаси «натівського калібру». Як нагадує блогер, ПДЧ – це не лише стандарти підготовки військових та калібри зброї. Це, у першу чергу, зміни у законодавстві, це вимоги щодо реформ і досягнень певної держави. І саме над такими змінами буде працювати Порошенко найближчі кілька років, - прогнозує Бірюков.