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Холодницкий рассказал о бегстве из Украины депутата, которого собираются лишить неприкосновенности

Холодницкий рассказал о бегстве из Украины депутата, которого собираются лишить неприкосновенности
Назар Холодницкий, глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины, заявил о том, что один из депутатов, представленный к лишению неприкосновенности, не будет ждать голосования по этому вопросу и сбежит из страны.

Как информирует replyua.net со ссылкой на ТСН Тиждень, Холодницкий отказался называть фамилию этого нардепа, но подчеркнул, что хочет верить в то, что Верховная Рада позволит завершить расследование так называемого янтарного дела, лишив всех обвиняемых неприкосновенности еще до заседания суда. «У меня на столе лежит представление по еще одному депутату по коррупционному преступлению. И на следующей неделе мы внесем это, по крайней мере, в регламентный комитет. Наша работа продолжается, мы ее не завершили на этих пяти представлениях», добавил Холодницкий.

Напомним, что ранее Юрий Луценко, генпрокурор Украины, заявил о том, что ГПУ заводит новые уголовные расследования против бывших и действующих министров и депутатов Украины.
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