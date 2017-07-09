Корчинский: обсуждаете Киву? Кива – это молодой Трамп!

Дмитрий Корчинский, лидер партии «Братство», высказал мнение о том, что Илья Кива, советник главы МВД Украины, решивший стать лидером Социалистической партии, в будущем, вполне возможно, станет украинским аналогом Дональда Трампа, американского президента. Как передает replyua.net, об этом Корчинский написал на своей странице в Фейсбуке.
«Вчера в Facebook было бурное обсуждение Кивы. Привыкайте. Вскоре вы не сможете обсуждать украинскую политику, не вспоминая про Киву. Кива – это молодой Трамп», написал лидер «Братства». Напомним, что накануне, 8 июля, Кива выступил с громким заявлением – он сбирается возглавить украинскую Социалистическую партию.
В Фейсбуке были и продолжаются бурные обсуждения. Сам Кива при этом подчеркнул, что уже совсем скоро Социалистическая партия Украины вернет себе передовые позиции на украинском политическом поле и станет важным инструментом изменений в стране. Большинство украинских пользователей, впрочем, довольно легкомысленно отнеслись к этому заявлению и много шутили на эту тему.