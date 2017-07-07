Регламентний комітет погодив рішення про зняття недоторканності з нардепа Розенблата

Члени регламентного комітету Верховної Ради України підтримали подання Генеральної прокуратури на зняття депутатської недоторканності з парламентаря Борислава Розенблата, який представляє Блок Петра Порошенка, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.
Висновок комітету було направлено до зали парламенту. Юрій Луценко зауважив, що вина нардепа Розенблата не більша, ніж у Дейдея чи Лозового і в зв’язку з цим, ГПУ вимагає, аби депутатського імунітету були позбавлені всі парламентарі. Генпрокурор наголосив, що народні депутати спільно зі своїми помічниками мають відповідати перед законом так само, як і інші посадовці.
Крім того, на засідання комітету було показано оперативно відео за участі нардепа Розенблата, якого підозрюють у хабарництві та зловживанні владою. Щоправда сам парламентар відкинув будь-які звинувачення, а оприлюднене відео він назвав «художнім фільмом, який націлений на те, щоб знищити його як депутата». В свою чергу керівник САП Назар Холодницький наголосив, що вся доказова база була отримана належним чином і нині оприлюднили «найбільш кричущі факти».