валюта
СпецтемаЭксперт: турбины Siemens в Севастополе – это час истины для Украины

Регламентний комітет погодив рішення про зняття недоторканності з нардепа Розенблата

Регламентний комітет погодив рішення про зняття недоторканності з нардепа Розенблата
Члени регламентного комітету Верховної Ради України підтримали подання Генеральної прокуратури на зняття депутатської недоторканності з парламентаря Борислава Розенблата, який представляє Блок Петра Порошенка, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.

Висновок комітету було направлено до зали парламенту. Юрій Луценко зауважив, що вина нардепа Розенблата не більша, ніж у Дейдея чи Лозового і в зв’язку з цим, ГПУ вимагає, аби депутатського імунітету були позбавлені всі парламентарі. Генпрокурор наголосив, що народні депутати спільно зі своїми помічниками мають відповідати перед законом так само, як і інші посадовці.

Крім того, на засідання комітету було показано оперативно відео за участі нардепа Розенблата, якого підозрюють у хабарництві та зловживанні владою. Щоправда сам парламентар відкинув будь-які звинувачення, а оприлюднене відео він назвав «художнім фільмом, який націлений на те, щоб знищити його як депутата». В свою чергу керівник САП Назар Холодницький наголосив, що вся доказова база була отримана належним чином і нині оприлюднили «найбільш кричущі факти».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Експерт: тепер точно зрозуміло що Путіну - кінець

Срочно: В сети показали, как выглядела Ялта до и после аннексии
Важное за сутки
07 июл 2017
12360

«Боїтеся нас?»: В ефірі росТБ Цимбалюк різко відповів на оцінку пропагандистів конфлікту в Україні

В ефірі однієї з програм телеканалу «Росія 1» відомий український журналіст Роман Цимбалюк спокійно фактами охолодив запал російських пропагандистів щодо подій в Україні, передає replyua.net. На

Последние новости

Україна ще на один крок стала ближчою до об’єднання з енергосистемою Європи

Проти «Миротворця» порушено кримінальну справу

У Гамбурзі учасники протесту не випустили з готелю Меланію Трамп

У екс-заступника глави АП знайшли 1 млн. доларів під час обшуків

Касьянов: Резолюції ОБСЄ на РФ не вплинуть, потрібні дії

Відомо, за скільки планують купити «дочку» російського Сбербанку

У громадському транспорті Києва будуть нові талони з QR-кодом

Я очікую на позитивні результати співробітництва з Москвою – Трамп

Москва – спонсор тероризму в Україні – ОБСЄ

В Луганську підірвали капітана міліції «ЛНР»

Для зустрічі з Трампом Росія виділила вдвічі більше часу, ніж США

Країни «Великої сімки» звернулися із важливою заявою щодо пенсійної реформи в Україні

Трамп – Путину: «Для меня честь встретиться с вами, РФ и США ждут позитивные события»

В ООН підпишуть договір про заборону ядерної зброї без США і Росії

В Украине запретили реализацию лекарства для сердечников

Стало відомим ім’я нового українського посла при НАТО

Садовий звинуватив владу області у бездіяльності

«Встреча века»: появились первые совместные снимки Трампа и Путина

В Україні деякі провайдери заблокували сервери, які використовують DNS «Яндекса»

Політолог прокоментував можливість наступу російських військ з Придністров’я

 Новости за день