Українське МЗС різко прокоментувало скандальні заяви польського міністра

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Українське зовнішньополітичне відомство відповіло на різкі та обурливі заяви польського Міністра закордонних справ Вітольда Ващиковського, - про це replyua.net стало відомо з матеріалів порталу «Новое Время».Зокрема, в заяві, яку українська сторона передала польському послу в Києві Яну Пекло, вказувалось, що Україна глибоко розчарована такими словами Ващиковського. Дипломати наголосили, що основна мета польсько-української співпраці – це створення нового квітучого майбутнього, а не виставлення вимог одне перед одним. Також полякам нагадали, що вони не надто правильно оцінюють ситуацію на Донбасі. Зокрема, МЗС наголосило, що для України європейський вибір полягає не тільки у зовнішній політиці, за нього ведеться кривава боротьба день у день, протягом вже кількох років.До того ж, українська сторона закликала не політизувати спільну історичну спадщину, адже це – справа дослідників, наприклад, Форуму істориків та Форуму партнерства. Більше того, дипломати наголосили на неприйнятності порівняння, використаного Ващиковським – за їх словами, взаємовигідне стратегічне партнерство та довірливі відносини між державами роблять аналогії з Грецією та Македонією неприйнятними.