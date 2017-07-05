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Українофоб Червоненко отримав різку відповідь від політолога

Українофоб Червоненко отримав різку відповідь від політолога
Як повідомляє replyua.net, політолог Олеся Яхно-Белковська дала різку та вичерпну відповідь на заяви українського політика Євгена Червоненка, - відповідний допис оглядач розмістила на персональній сторінці в соціальній мережі.

Так, сьогодні, п’ятого липня 2017 року, Євген Червоненко в ефірі каналу 112 розповідав, що «Україна йде до краху». Серед аргументів на користь того чому все погано, політик загадав і ДК «Антонов». Політолог зауважила, що просто треба навчитись говорити і про успіхи нашої компанії. Наприклад, до таких належить підписання доволі об’ємного контракту з однією з французьких логістичних фірм – остання зацікавилась Антоновим на авіакосмічній виставці в Ле Бурже. Тобто, попит на українські послуги існує.

Крім того, основний контракт – на перевезення супутників – укладено вже після остаточного розриву контактів та ділових зв’язків з Російською Федерацією. Зараз, незважаючи на те, що Антонов має всього 7 літаків для великогабаритних перевезень, він вдало конкурує з російським конкурентом, який має дюжину. Загалом, заяви про те, що «все пропало» і Україна не здатна щось виготовляти чи надавати послуги без участі РФ, розвіюються практикою. При цьому, працювати без Росії – це не самоціль, а закономірний результат агресивної політики Москви, яку, можливо, деякі українські «політики» не помічають, - наголосила політолог.
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