Сазонов: якщо так піде далі, авторитет спікера стане захмарним

Як інформує replyua.net, ситуація з позбавленням депутатської недоторканості низки народних обранців викликала бурхливе обговорення не тільки у експертному колі, а і серед пересічних користувачів. У тому числі, кілька коментарів дав і політолог Кирило Сазонов – відповідний допис він розмістив на власній сторінці в соціальній мережі.
Так, Сазонов заявляє, що якщо регламентний комітет і далі буде діяти подібним чином, результат буде передбачуваним: постійне перенаправлення всіх питань скасування депутатського імунітету до спікера парламенту Андрія Парубія піднесе його авторитет до захмарних висот. У той же час, регламентний комітет можна позбавляти функції вирішення питань недоторканості – навіщо нам це нудне ток-шоу, якщо всі визначальні рішення все-одно перекидають на спікера? – цікавиться Сазонов.
Нагадаємо, нещодавно Генеральна прокуратура передала до Верховної ради подання про позбавлення депутатської недоторканості низки депутатів – серед них Олесь Довгий, Андрій Дейдей, Борислав Розенблат та Андрій Лозовий. Щодо двох з них регламентний комітет уже виніс неоднозначне рішення – мовляв, нехай питання винесення на голосування скасування депутатської недоторканості вирішує спікер Андрій Парубій.