Журналіст: незалежно від рішення комітету, Луценко може вважати себе переможцем

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Журналіст та колишній народний депутат Віктор Уколов розмірковує з приводу того, хто вийде переможцем у боротьбі між Генеральним прокурором Юрієм Луценком та членами регламентного комітету Верховної ради України, - про це replyua.net стало відомо з допису експерта в соціальній мережі.Так, сьогодні, п’ятого липня 2017 року, на засіданні регламентного комітету парламенту розглядалось питання, присвячене скасуванню депутатської недоторканості Олеся Довгого. За словами Уколова, незалежно від того, яке рішення винесуть члени комітету, у цій грі Генпрокурор Юрій Луценко вже переміг. По-перше, він виступає від імені всього українського народу, викриваючи гниль на ницість у депутатському корпусі. При цьому, він не звертає уваги на фракції, у кожній з яких з’явились «мутні» персонажі, які прикриваються депутатською недоторканістю.По-друге, симпатії переважної більшості населення на боці того, хто вимагає однакових підходів та рівної відповідальності як для народних обранців, так і для самого народу. По-третє, Луценко викрив усі без виключення фракції – і колишніх регіоналів, і народофронтівців, і радикалів – у бажанні лише встановлювати норми закону, але не нести відповідальності за їх грубе порушення, - підкреслив Уколов.