Павло Правий: думав, що нижче впасти Саакашвілі вже не зможе. Помилявся.

Як інформує replyua.net, історик та блогер Павло Правий на власній сторінці в Фейсбук дав кілька коментарів з приводу поведінки українсько-грузинського політика Михеїла Саакашвілі.
За словами блогера, серед його друзів чимало шанувальників Саакашвілі, тому він утримувався від коментарів, але зараз йому вже несила терпіти. Правий наголошує, що останнім часом Саакашвілі пробиває все що можна. Здавалось, що нижче запрошення на ефір сепаратистки Курамшиної та «подруги» Медведчука Шилової впасти неможливо. Але, як виявилось, для Саакашвілі це ще не межа. От, вчора екс-губернатор похвалився тим, що він перебуває у Черкаській області. У Правого виникло логічне запитання – а що він там робив? Приїхав до людей, які залишилися без даху над головою щоб влаштувати черговий піар на їх горі? Щоб розповісти їм, що Порошенко їх кинув напризволяще?
А сам Саакашвілі чим допоміг жертвам стихії? Привіз вантажівку шиферу для постраждалих? Але ж ні, просто поторгував обличчям перед камерою, обливаючи лайном керівника держави, поки сотні людей працюють над подоланнями наслідків стихії. І справа не в Порошенку – хто б не був на його місці, нічого не змінилось, навіть колір лайна. Блогер нагадує, що є такі птахи як грифи, які сидять на найвищих скелях та верхівках дерев і чекають поки десь з’явиться падаль – живі істоти їх не цікавлять. Хотілося б, щоб наші опозиціонери були потужними, волелюбними і прекрасними орлами, стимулюючи владу до роботи. Але, на жаль, навкруги лиш грифи, які смердять падаллю, - наголошує блогер.