Политолог: с кого должны снять депутатскую неприкосновенность

Владимир Фесенко, известный украинский политолог, напоминает о том, что в парламенте собираются рассмотреть только те представления о снятии неприкосновенности, которые пройдут комитет, и голосование станет одним из последних перед каникулами, а они будут обязательно, - никто их отменять не собирается.
Как информирует replyua.net, об этом Фесенко пишет на Новом времени. По его словам, неприкосновенность могут снять с Полякова и Розенблата, с фигурантов так называемого янтарного дела, и по Добкину тоже будет всеобщее согласие. «С Добкиным будет проще всего, поскольку нет каких-то принципиальных расхождений. По Дейдею и Лозовому – мало того, что Народный фронт не хочет сдавать своих, тут еще и очень опасный для депутатов прецедент. История с неуплатой налогов, все эти разрывы между прошлыми доходами и нынешней электронной декларацией – это опасный прецедент», считает политолог.
По его словам, этот вопрос будут рассматривать в отношении 1-4 нардепов, однако ходят слухи и о том, что парламентарии будут категорически против, и неприкосновенность ни с кого не будет снята.