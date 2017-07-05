Головний комуніст України вилетів до Москви через Мінськ

Лідер офіційно забороненої в Україні Комуністичної партії Петро Симоненко вранці 5 липня транзитом через Мінськ летів до Москви. Як інформує replyua.net, про це на своїй сторінці в Facebook повідомила віце-спікер Верховної Ради, Уповноважений президента з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко.
«Погано бути інтелігентними дівчатами. Ми з представником України в Тристоронньої контактній групі Ольгою Айвазовскою летіли. до Мінська. Перед нами через пару рядів Петро Симоненко з ще одним опозиційним молодим парламентським даруванням, явно в Москву. Виховання не дозволяє висловити все, що думаємо з приводу цих персонажів. Хоча «фе» їм сказали. Голосно. Зустріти о п’ятій годині ранку комуніста гірше, ніж встати з лівої ноги. Будемо зараз голосно обговорювати біографію Степана Бандери і святкувати, що в Києві тепер бульвар його імені», - написала Геращенко. Пізніше вона опублікувала знімки Симоненко з мінського аеропорту.
«Пасажири, які в Мінську транзитом на Москву, переходять в аеропорту на другий поверх - і там заповітні літаки. Петро Симоненко мчить на Москву», - підкреслила вона.