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Головний комуніст України вилетів до Москви через Мінськ

Головний комуніст України вилетів до Москви через Мінськ
Лідер офіційно забороненої в Україні Комуністичної партії Петро Симоненко вранці 5 липня транзитом через Мінськ летів до Москви. Як інформує replyua.net, про це на своїй сторінці в Facebook повідомила віце-спікер Верховної Ради, Уповноважений президента з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко.

«Погано бути інтелігентними дівчатами. Ми з представником України в Тристоронньої контактній групі Ольгою Айвазовскою летіли. до Мінська. Перед нами через пару рядів Петро Симоненко з ще одним опозиційним молодим парламентським даруванням, явно в Москву. Виховання не дозволяє висловити все, що думаємо з приводу цих персонажів. Хоча «фе» їм сказали. Голосно. Зустріти о п’ятій годині ранку комуніста гірше, ніж встати з лівої ноги. Будемо зараз голосно обговорювати біографію Степана Бандери і святкувати, що в Києві тепер бульвар його імені», - написала Геращенко. Пізніше вона опублікувала знімки Симоненко з мінського аеропорту.

«Пасажири, які в Мінську транзитом на Москву, переходять в аеропорту на другий поверх - і там заповітні літаки. Петро Симоненко мчить на Москву», - підкреслила вона.
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