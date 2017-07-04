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Блогер: Луценко, мабуть, не найкращий прокурор

Блогер: Луценко, мабуть, не найкращий прокурор
За повідомленнями replyua.net, питання зняття депутатської недоторканості з цілої низки народних обранців привернуло увагу соціальних мереж до очільника Генеральної прокуратури Юрія Луценка. Відомий блогер Катерина Золотарьова теж зробила кілька коментарів з цього приводу.

Зокрема, Золотарьова погоджується, що якщо говорити про ідеальний зразок, то Луценко – явно не найкращий прокурор. Оцінюючи всі досконалі моделі керівників Генпрокуратури, можна сказати, що поточний не належить до жодної з них – він не є однозначним авторитетом у сфері права і не має вищої юридичної освіти як такої. Його не можна назвати безпринципною холодною машиною, яка нищить всіх на своєму шляху. Він не каток, який пре, не розбираючи дороги.

Але, тим не менш, Луценко – найкраще, що траплялось з Генеральною прокуратурою за всі роки незалежності. Зрозуміло, деякі особи й досі згадують «няшку» Пшонку, який любив у лаврових вінках позувати для портретів самого себе. Але отака девіація – це навіть не смішно. Це – огидно, - наголошує блогер. Нагадаємо, нещодавно регламентний комітет не погодився за поданням Генеральної прокуратури позбавити депутатського імунітету народного обранця Леся Довгого.
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