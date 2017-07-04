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Добкин: нас, депутатов, просто арестуют, а людям скажут, что справедливость восторжествовала

Добкин: нас, депутатов, просто арестуют, а людям скажут, что справедливость восторжествовала
Михаил Добкин, депутат от Оппозиционного блока, заявил о том, что совсем скоро на повестку дня будет вынесен о вопрос о снятии с него неприкосновенности, и депутаты проголосуют за такое решение.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на телеканал 112 Украина, Добкин подчеркнул, что представление ГПУ будет рассмотрено 12 июля, а днем позднее за него проголосуют в Верховной Раде. «Заседание комитета будет, наверное, в среду. У нас по средам короткий сессионный день, а затем заседание комитетов. А в четверг он будет вынесен на рассмотрение», заявил нардеп. По его словам, он уже готовится к этому дню и «придет вооруженный до зубов», чтобы доказать парламентариям, что претензии, предъявленные Генпрокуратурой, не имеют под собой никаких оснований.

«Людей не будут доводить до суда, а просто выберут меру пресечения, затем арестуют, а обществу расскажут, что человек за решеткой, значит, справедливость уже восторжествовала», отметил Добкин и добавил, что практически уже уверен в снятии с него неприкосновенности, и все дело сфабриковано, поскольку «Луценко задался целью ему отомстить».
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