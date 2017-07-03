Політолог: сучасні парламентарі плювати хотіли на правоохоронців

За словами політолога Тараса Чорновола, український парламент деградує шаленими темпами, - як повідомляє replyua.net, про це на власній сторінці в Фейсбук написав експерт.
Чорновіл зауважує, що в даному випадку йдеться не про політичну орієнтацію, ставлення до Кремля та те, наскільки охоче нардепи одягають вишиванки. Відчуття на рівні людському і особистісному – переважна більшість народних обранців поточного скликання – це батальйон цілковитих хамів. Здається, що вони, викупивши для себе перепустки до елітного клубу, живуть в паралельній реальності. Звісно, політолог пам’ятає «якість» народних депутатів у попередніх скликаннях, адже й сам був у Верховній Раді кілька каденцій поспіль. Бувало, що й тоді грали не за правилами, але, при цьому, не забували про власну гідність.
Наразі ж народні депутати потонули у брехні, приписуючи собі неймовірні заслуги: і на Майдані вони стояли (навіть якщо їх там і близько не було), і в АТО воювали (навіть якщо приїхали просто на фотосесію). Інша ознака – відчуття абсолютної безкарності. Президент їм не указ, очільнику уряду вони дозволяють собі тицяти непристойні жести, а від силовиків врятує кругова порука. При цьому, за умови нових виборів проголосують за ще гірших – свідчать соціологічні опитування. Ймовірно, пора щось у цьому міняти, - наголошує політолог.