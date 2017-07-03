Парубій перегляне рішення щодо винесення питання зняття недоторканності з Дейдея до зали ВР

Спікер українського парламенту Андрій Парубій має ухвалити рішення щодо того, чи виносити на розгляд питання з приводу зняття недоторканності з народного депутата Євгена Дейдея до зали Верховної Ради України, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Таку інформацію оприлюднив перший зам керівника Регламентного комітету ВР Віктор Пинзеник Раніше вдень стало відомо, що саме цей профільний комітет відмовив у задоволенні клопотання генпрокурора щодо надання згоди на позбавлення депутатської недоторканності з парламентаря Дейдея. З цього приводу Луценко зробив різку заяву, розкритикувавши регламентний комітет і звинувачуючи його у «покриванні нардепів». Однак представник профільного комітету Пинзеник згодом заявив, що в разі, якщо голова українського парламенту Андрій Парубій вирішить, що це питання необхідно винести на розгляд до ВР, то клопотання Генпрокуратури буде розглянуто.
Варто нагадати, генпрокурор Юрій Луценко направив до ВР подання щодо зняття недоторканності з Євгена Дейдея через те, що в діях нардепа було виявлено ознаки незаконного збагачення.