Генпрокурор звинуватив Регламентний комітет Верховної Ради у покриванні нардепів

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що дії Регламетного комітету українського парламенту націлені на те, щоб навмисно покривати народних обранців, відмовляючи при цьому ГПУ у задоволенні клопотань з приводу зняття депутатської недоторканності з окремих представників українського парламенту, яких підозрюють у порушенні законодавства України, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Таку думку очільник Генеральної прокуратури висловив після того, як представники зазначеного комітету повідомили, що вони відмовляють у задоволенні надісланого Луценко клопотання щодо зняття депутатського імунітету з парламентаря Євгена Дейдея. Луценко зауважив, що розгляди інших клопотань щодо ще 5 нардепів, які відбудуться завтра, 4 липня, мають показати, чи існує в Регламентному комітеті тенденція до «покривання своїх».
Також генпрокурор, додав, що у прокуратурі продовжиться слідство щодо нардепа Дейдея і пізніше він внесе повторне подання до профільного комітету. Водночас Луценко наголосив, що Генеральна прокуратура Україна не влаштовує «ніякі полювання за парламентаріями».