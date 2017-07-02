Блогер: нам знову намагаються «втюхати» дружбу з росіянами

Як повідомляє replyua.net, блогер Богдан Карпенко поділився підозрами про черговий етап спроб «примирення» з росіянами. Відповідний допис він розмістив на власній сторінці в соціальній мережі.
Так, за словами Карпенка, за одну добу було оприлюднено кілька новин. По-перше, російські вболівальники у Москві стоячи слухають український гімн. По-друге, Славко Вакарчук вважає, що головний ворог України не Путін, а «недовіра». Крім того, в Києві зал співав замість фронтмена гурту «Дельфін», якому СБУ заборонила в’їзд до України. І нарешті російський співак у Львові назвав Крим російським. Карпенко наголошує, що вся ця інформаційна кампанія – ніщо інше як спроби в черговий раз просунути «завтраки на границе». Крім того, це спроба ще раз закріпити у суспільній свідомості тези «головний ворог не у Кремлі» і «у цій війні воюють олігархи».
Тому блогер має послання до всіх російських політтехнологів і до всіх росіян загалом: по-перше, забирайтесь з Криму; по-друге, зваліть з Донбасу; по-третє, виплатіть компенсації. До того моменту, поки ці пункти не буде виконано, ні про яке примирення говорити неможливо. А всі популісти, які одягнувши вишиванку, пробують «миритись», будуть провалюватись раз за разом, - наголошує блогер.