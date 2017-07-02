Політолог: після підозрілого візиту до Італії чекайте ще тіснішого союзу «Батьківщини» та «Опоблоку»

Незалежний політичний експерт Тарас Чорновіл на власній сторінці в Фейсбук повідомляє про черговий піар-хід очільниці партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко, - інформує replyua.net.
Так, політолог зауважує, що пару днів тому пані Тимошенко бачили в аеропорту Бориспіль, звідки вона відбула до Відня. Чорновіл не надав би цьому уваги, адже у багатих свої капризи. Деякі дописувачі насторожились – мовляв, чи не до Фірташа летить лідер «Батьківщини»? І тут однопартійці Тимошенко припустились типової помилки – замість того, щоб промовчати, вони почали брехати.
Прес-секретар Тимошенко Марина Сорока (яка перейшла до «Батьківщини» безпосередньо з каналу «Інтер», що належить Фірташу) розповіла, що Тимошенко їздила на конференцію з відновлювальної енергетики. Звісно ж, на сайті energyinsight.info можна у два кліка переконатись, що ніякої конференції у цей час не було. Та і супроводжував Юлю Володимирівну Олександр Абдулін, який нічого не тямить в енергетиці, але є відомим фахівцем медіа-ринку. І саме він був «переговорником» від «Батьківщини» зі всіма каналами та ЗМІ за останні 10 років. Тож пазл склався: «Інтер» вже не співпрацює з конкурентом Тимошенко Олегом Ляшком, тож ніякого конфлікту інтересів не буде. Натомість, у Фірташа та Тимошенко багато спільних друзів – Медведчук, Льовочкін, Путін. Тому варто чекати на бенефіс Тимошенко на «блакитних екранах», а від «Батьківщини» та «Опозиційного блоку» - повної єдності позицій, - наголошує експерт.