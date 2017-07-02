Політолог: нардепи не знищать основний інструмент маніпуляції

Політолог та колишній народний депутат Тарас Чорновіл розмірковує з приводу того які шанси має пенсійна реформа, запропонована урядом. Як інформує replyua.net, відповідний допис розміщено на сторінці експерта в соціальній мережі.
Так, нещодавно уряд розпочав інформаційну кампанію під назвою «Пенсії не гречка». Її суть полягає у роз’ясненні основних положень, на яких ґрунтується проект реформи пенсійного забезпечення в Україні. Прем’єр-міністр та низка молодих урядовців пояснюють, що довгий час система пенсій в Україні слугувала інструментом маніпуляції: населення отримувало мізерні виплати, а перед кожними виборами їх буквально підкупали продуктовими пакетами та індексаціями та підвищеннями.
Чорновіл зауважує, що не тільки уряд бачить цю проблему, а й самі парламентарі, більше того – вони неодноразово використовували цей механізм аби здобути місце під куполом ВРУ. Але якщо напади на Гройсмана чи Порошенка вже стали звичкою у рядах народних депутатів, то критикувати молодих урядовців-реформаторів тут поки не прийнято. У ВРУ роблять вигляд, що уряд окремо, а такі його члени як Оксана Маркарова, Максим Нефьодов, Антон Ященко, Павло Кухта, Гліб Вишлінський окремо. Скоріше за все, навіть заклики молодих реформаторів не змінять критиканську позицію народних депутатів щодо реформи. Тим не менш, вони можуть відкрити очі нам самим, - наголошує Чорновіл.