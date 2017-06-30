Відомо, коли у ВРУ розглянуть питання щодо зняття недоторканності з Добкіна

Направлене генеральним прокурором Юрієм Луценком подання на чинного народного депутата Михайла Добкіна щодо зняття недоторканності та подальшої можливості затримання політика можуть розглянути у залі українського парламенту вже через 2 тижні, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Таку інформацію в ефірі каналу «112 Україна» повідомив нардеп Павло Пинзеник, який також обіймає посаду заступника очільника регламентного комітету ВРУ. Парламентар відмітив, що наразі профільний комітет отримав 6 подань від ГПУ. Однак перші 5 мають бути розглянуті у парламенті з 3 по 7 липня, а що стосується подання на Добкіна, то його, за словами Пинзеника, суто з технічних та регламентних причин, розглянуть вже наступного пленарного тижня, що відбудеться з 10 по 14 липня.
Варто нагадати, раніше речниця генпрокурора Лариса Сарган повідомляла, що в ГПУ очікують на розгляд профільним комітетом Верховної Ради подання на Михайла Добкіна 3-7 липня. Його підозрюють у змові з групою осіб, в результаті чого вони змогли шахрайським спосіб заволодіти 78 га землі у Харкові, вартість якої перевищує суму в 220 мільйонів гривень.