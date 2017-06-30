Експерт розповів, для чого БПП об’єднуватися з «Народним фронтом»

У «Народному фронті» досить багато креативних, помітних людей і їх включення в списки може допомогти БПП. Про це InfoResist сказав екс-нардеп і політичний експерт Тарас Чорновіл, коментуючи заяву заступника голови фракції «Народний фронт» про можливе об'єднання НФ і БПП, інформує replyua.net.
Чорновіл зазначив, що зараз об'єднання «має перспективу до реального завершення, якщо звичайно таке поняття, як« ненаситні апетити »не зіграє негативну роль». При цьому він додав, що, насправді, про це давно йде мова. Також колишній парламентар згадав схожу ідею об'єднання з «Фронтом змін».
«Ця стара ідея, вона виникла ще до виборів 2014-го року. Була тоді пропозиція Порошенка об'єднуватися всім. Він «Фронту змін» пропонував, він пропонував «Батьківщині», «Самопомочі» і практично всім. Тоді, правда, об'єдналася тільки дрібниця, всі інші пішли своїми списками, окремими. І для «Фронту змін» це навіть було корисно, мало не в останній момент, зігравши на певному протиставленні до БПП, типу страху людей, щоб не було надмірної концентрації влади», - сказав він. Екс-нардеп додав, що розігравши цю тему вони отримали досить хороший результат, принаймні, за списками, навіть вийшли на перше місце.