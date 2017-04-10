Луценко похвалила роботу уряду Гройсмана

На сьогоднішній день результати роботи Кабінету міністрів Володимира Гройсмана являються задовільними, уряд справляється та показує свою ефективність. Про це заявила представник фракції «Блок Петра Порошенка» Ірина Луценко під час свого виступу на прес-конференції у Верховній Раді, повідомляє прес-центр фракції «БПП», передає replyua.net.
В той самий час Луценко зазначила, що наразі комітети парламенту опрацьовують звіт Кабінету міністрів. «Кожен міністр, який працює з профільним комітетом, проходить у ньому звітування. Коли комітети приймуть остаточне рішення щодо профільного міністру, буде оголошено загальну думку про діяльність уряду Гройсмана», - розповіла вона.
«Через деякий час ми побачимо, які міністерства на сьогоднішній день відстають від виконання свого плану, а які його вже давно випередили. А після того, як комітети дадуть оцінку, Верховна Рада буде визначати, що робити далі з діючим урядом», - додала представник БПП. При цьому вона наголосила, що «Кабмін на чолі з прем’єром Володимиром Гройсманом добре справляється з поставленими задачами». За словами Луценко, деякі міністерства відстають, деякі випереджають, але робота загалом питань не викликає.