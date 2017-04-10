Гонтарева офіційно подала у відставку

Сьогодні Валерія Гонтарева, яка очолила Нацбанк, провела прес-конференцію, під час якої офіційно заявила про свою відставку, передає replyua.net. Очільниця регулятора підкреслила, що написана нею заява вже знаходиться на столі у глави держави Петра Порошенка. Гонтарева додала, що складе свої повноваження десятого травня поточного року, хоча і не виключила, що це може відбутися і раніше, якщо депутати Верховної Ради за це проголосують. За словами Гонтраевої, процес реформування НБУ наразі завершився.
Говорячи про свого наступника, Валерія Гонтарева висловила сподівання, що це буде професійна та незалежна людина, яка не піддається впливу політичних процесів. При цьому вона додала, що нинішня відставка керівника Національного банку буде неполітичним рішенням. Також, за словами Гонтаревої, її відставка не призведе до тих чи інших змін у процесі правління та політиці НБУ.
Свого часу у засобах масової інформації анонсувалася швидка відставка керівника Національного банку. Сама Валерія Гонтарева обіцяла, що про таке рішення буде повідомляти заздалегідь. Як відомо, Артем Ситник, керівник НАБУ, заявив про виведення з України за ініціативою НБУ півмільярда доларів.