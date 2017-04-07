Тіллерсон порадив РФ переглянути ставлення до Асада

Глава американського Держдепу Рекс Тіллерсон перед своїм візитом до Москви знову попередив Росію про необхідність внесення коректив в позицію держави в сирійському питанні, передає replyua.net. Дану заяву дипломат оприлюднив на власній сторінці в соціальній мережі. В рамках прес-конференції, яка відбулася в аеропорту міста Палм-Біч він також висловив надію на те, що російське політичне керівництво як мінімум задумається над тим, як себе вести в Сирії і кого підтримувати.
Після того, як Башар Асад застосував хімічну зброю проти власного мирного населення, багато західних політиків остаточно переконалися в тому, що цій людині не можна довіряти право управляти сирійським народом. Абсолютно ідентичною позицію на сьогоднішній день дотримується і Рекс Тіллерсон.
Крім того, високопосадовець заявив, що американська влада зараз всерйоз замислюються над розробкою плану, призначеного для відсторонення Асада від влади. Плюс до всього даний політик в обов'язковому порядку повинен понести справедливе і максимально жорстке покарання за вчинені військові злочини. Президент США Дональд Трамп також зацікавлений в тому, щоб створити нову міжнародну коаліцію, яка буде діяти проти урядових сил Башара Асада.