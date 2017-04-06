Рева пояснив, чим абонплата за газ загрожує українцям

Запровадження абонентської плати за підключення до газової мережі для українських громадян може призвести до того, що малозабезпечені сім’ї залишаться без підтримки з боку держави через дефіцит засобів. Про це у четвер, 6-го квітня, розповів глава Міністерства соціальної політики Рева Андрій під час телеефіру на каналі ICTV, повідомляє прес-центр міністерства, передає replyua.net.
«Запровадження нового тарифу, який не було передбачено державним бюджетом на 2017 рік та який не передбачається українським законодавством та бюджетним кодексом, може спричинити додаткові витрати з держбюджету. А це у свою чергу потребує запровадження змін до державного бюджету. А в результаті ми опиняємося в тій ситуації, у якій ми не зможемо захищати людей з невисокими доходами. Саме для цієї версти населення ріст цін буде максимально відчутним. А отже з цього слідує, що це рішення було прийнято на основі поспішних висновків та не являється до кінця продуманим», - наголосив він.
При цьому Рева зазначив, що від такої ініціативи можуть постраждати ті люди, які менше всіх використовують природний газ. Він пояснив, що для тих, хто використовує газ комплексно, тобто гріє ним воду, опалює та готує на ньому їжу, ціна знизиться, а для тих, хто лише готує їжу, наприклад, - збільшиться.